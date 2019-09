Überraschung an der Tabellenspitze der 2. Klasse Weinviertel Nord: Mit Rabensburg, Hausbrunn, Wildendürnbach und Fallbach hatte man dort gerechnet, dass aber die neue Spielgemeinschaft von Altruppersdorf und Kleinhadersdorf nach drei Runden die Liga anführt, ist stark. Immerhin hatten sich da „nur“ der Achte und der Vorletzte der Vorsaison zusammengeschlossen, beide davor noch wichtige Stützen wie Götz oder Xu verloren. Auch das Transferprogramm war eher gezielt denn umfangreich: Dite und Varmuza kamen jeweils nach einer halben Saison zurück.

Was führt dann dazu, dass man bisher alle drei Spiele gewann, darunter ganz aktuell das erste Spitzenspiel in Wildendürnbach oder eine Woche zuvor trotz 40-minütiger doppelter Unterzahl gegen Wilfersdorf? Man könnte es Kräftebündeln in der Praxis nennen. Aus zwei Mannschaften, die irgendwo im Bereich durchschnittlich bis gut anzusiedeln sind, kannst du eben durchaus eine sehr gute basteln. Dazu ist plötzlich Konkurrenzkampf da, die etwaige „Ich spiele eh“-Einstellung höherer Trainingsbeteiligung und -qualität gewichen.

Das zweite Beispiel der Liga, Herrnbaumgarten/Schrattenberg, ist nicht so gut aus den Startlöchern gekommen. Trotzdem sieht man: Gemeinsam ist es oft einfacher als alleine.