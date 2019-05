Was am 14. April 2013 begann, ist endlich vollendet. Damals bestritt Christian Kraml sein erstes Spiel auf der Großebersdorfer Trainerbank – ein 1:5 gegen Roman Jaschkes Großengersdorfer, die später den Meisterteller der 2. Klasse Weinviertel Süd stemmen sollten. Am Samstag machte Großebersdorf selbst den letzten Schritt, mit dem 4:0 in Dürnkrut ist der Meistertitel fix.

Zwischen diesen beiden Spielen liegt ein langer Weg, der für Kramls Team nun endlich dort hinführt, wo der Verein schon seit Jahren anklopft. 2015/16 war man Zweiter hinter Auersthal, 2016/17 wieder Zweiter hinter Spannberg. Der SVG akzeptierte das, gratulierte fair, blieb ruhig, weil die Entwicklung stimmte. In den ersten zwei Spielzeiten unter Kraml war man ja Elfter und Fünfter gewesen, von einem Titelrennen meilenweit entfernt.

Nach den beiden Vizemeisterschaften folgte ein schwieriges Jahr in der starken 2. Klasse Marchfeld, doch auch dieser sechste Platz brachte Großebersdorf nicht aus der Ruhe. Man hielt das Team, verstärkte es gezielt weiter und hielt den hohen Erwartungen jetzt die gesamte Saison über stand. Das alles mit der steten Prämisse, „schönen“ Fußball zu spielen.

Man kann nur gratulieren, und die 1. Klasse Nord darf sich freuen: Großebersdorf wird eine Bereicherung für die Liga.