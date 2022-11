Mit Vor- und Nachteilen

Zu alt, zu klein, zu problematisch hinsichtlich der Siedlungen, die rund um das Kasernengelände mitten in der Stadt gewachsen sind: Das Bundesheer will den Standort der Bolfras-Kaserne nach 85 Jahren an den Stadtrand zum Truppenübungsplatz Totenhauer verlegen.

Wesentlicher Nachteil des Planes: Es wird wieder ein großes Stück Natur durch den Großbau versiegelt.

Die Vorteile für die Stadt: Die Anrainer sind die Lärmbelästigungen durch die gepanzerten Fahrzeuge und die Lastwägen endlich los.

Was ist noch zu machen? Es muss ein sinnvolles Verkehrskonzept für die Zufahrt zur neuen Kaserne geschaffen werden, denn über die Waldstraße wird die nicht erfolgen können.

Was soll am Kasernenareal entstehen? Da hat die Stadt jetzt zwei Jahre Zeit, sich das genau zu überlegen und sinnvoll zu nutzen, hoffentlich nicht nur mit Wohnbau.