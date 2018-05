Drei Spiele als Chefcoach, ebenso viele Siege – aktuell scheint es so, als hätte der FC Mistelbach mit der Bestellung von Al-fred Rötzer die richtige Entscheidung getroffen.

Als Nachfolger seines ehemaligen „Chefs“ Robert Lesdedaj kannte er das Team ja bereits in- und auswendig, drehte nur an gewissen kleinen Schrauben: Bei Rötzer ist Tomas Vrto zum Beispiel wieder Stürmer, darf an vorderster Front ran. Unter Lesdedaj agierte der Legionär meist als Zehner, zwischenzeitlich konnte man als neutraler Zuseher glauben, er hätte das Toreschießen verlernt.

Die Maschinerie läuft momentan fast wie von alleine – möchte man glauben. Dem ist aber nicht so, denn Rötzer macht seine Arbeit augenscheinlich akribisch und gut. Dass ihm die Verantwortlichen des FCM mit den fünf Runden eine gewisse Vorlaufzeit gaben, um zu sehen, wie es funktioniert, ist vertretbar. Die erfolgreichen Spiele sprechen dafür, dass sie richtig gehandelt haben. Nun kann sich Rötzer mit seinen Jungs auf die kommende Spielzeit vorbereiten.

Da ist eines klar: Bleibt der Großteil an Spielern in Mistelbach und kann man nur annähernd an die aktuelle Saison anschließen, wird man nächstes Jahr viel Spaß mit dem Team haben – und darf vom Titel träumen.