Na, es geht ja doch anders!

Die Zukunft des Pfarrzentrums Wolkersdorf war damals der Tropfen, der 2018 das politische Fass in Wolkersdorf zum Überlaufen brachte: Pfarre und Stadt fehlte damals die gemeinsame Basis, Bürgermeisterin Anna Steindl wollte einen anderen Standort und den auch gegen Stimmen in der eigenen Partei durchdrücken.

Diese Stimmen kamen hauptsächlich aus der Stadt-ÖVP, in dieser Frage stellte sich erstmals ÖVP-Landtagsabgeordneter Kurt Hackl gegen ÖVP-Bürgermeisterin Anna Steindl. Die Gräben waren anschließend so tief, dass sich das Team Wolkersdorf abspaltete, das sich von Anfang an für einen neuerlichen Dialog mit der Pfarre und den Umbau des bestehenden Standortes aussprach.

Jetzt wurde eine gemeinsame Basis gefunden, 2023 soll mit dem Um- und Zubau begonnen werden. Und Bürgermeister Litzka und Co beweisen damit, dass es sich auszahlt, die Verhandlungspartner noch einmal an den Tisch zu holen.