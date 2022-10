Pläne für viel später

Endlich! Das Land NÖ beschloss in seiner blau-gelben Bahninitiative endlich Maßnahmen, um die Transport-Kapazitäten auf der Laaer Ostbahn zu beschleunigen: Ein teilweiser zweigleisiger Ausbau soll ermöglichen, dass sich Züge während der Fahrt passieren können und nicht auf den Gegenzug auf der eingleisigen Bahnstrecke warten müssen.

Das würde auch die Fahrtzeit zwischen Wolkersdorf und Laa verkürzen. Ein schon lange gehegter Wunsch der Pendler, auf den wir aber noch einige Zeit warten dürfen. Denn die aktuelle Rahmenplanung der ÖBB läuft bis 2027. Erst danach wird es neue Projekte geben.

Schnell geht da nix.

Mit keinem Wort erwähnt wird in der Bahninitiative übrigens die Schweinbarther Linie. Soll diese reaktiviert werden, sollte da zumindest die Anbindungsschleife an die Laaer Ostbahn ins Konzept. Was heißt: Fürs Land ist die Linie tot.