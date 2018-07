In der Vorsaison nach einer langen Unserie plötzlich mittendrin im Abstiegskampf, könnte der SC Ladendorf in dieser Spielzeit wieder dort landen, wo es die eigenen Ansprüche auch anmelden: im Vorderfeld der Tabelle. Nach einem Vizemeistertitel 2014, anschließend drei sechsten Plätzen in Folge und dem neunten Rang in der vorangegangen Punktejagd könnte nun der große Coup gelandet werden.

Die Gründe liegen auf der Hand: Die Verantwortlichen holten mit Mark Olschnegger und den beiden Wetzelsdorf-Legionären viel Qualität an Bord. Gut, zugegeben, Klvana und Mikulica müssen eine Liga höher erst beweisen was sie können, sie waren aber in Wetzelsdorf stets Leistungsträger. Klvanas 43 Tore aus der Vorsaison unterstreichen das, Mikulica dirigierte seine Abwehr zur zweitbesten Defensive der Liga. Nur Meister Großkrut bekam ein Tor weniger (29). Über Olschneggers Können braucht man nicht viel reden. Zusätzlich kommen mit Ulbinger, Panholzer und Hiller drei starke Kicker für diese Klasse nach Verletzungen zurück.

Überhaupt: Ladendorf ist, nimmt man den bestehenden Kader dazu, überdurchschnittlich besetzt. Auch auf der Trainerbank, wo Dolejschek eine eingeschworene Einheit hinter sich hat. Auch in schlechten Zeiten, wie man gesehen hat.