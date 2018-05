Nach dem ersten Spieler in der NBA (Jakob Pöltl, seit 2016) hat Österreich nun auch den ersten Trainer in der nordamerikanischen Profiliga. Oder besser gesagt: Mistelbach hat einen. Stefan Weissenböck wird mehrmals pro Saison als Individualcoach zu den Brooklyn Nets nach New York stoßen und hält die „Heimat-Fahne“ damit jetzt auch im prominentesten Basketball-Land hoch. Nach Portugal und Deutschland geht es in die Vereinigten Staaten.

Bemerkenswert ist, auf welchem Wege es der 44-Jährige in den NBA-Zirkus geschafft hat: als fleißiger Arbeiter im Hintergrund, getreu seinem Motto, das er zeitig in der Karriere – noch als Mistelbach-Spieler – von den ersten tschechischen Legionären übernahm und auch aus seinem Elternhaus erfuhr. In einfachen Worten: Super Leistungen erbringen und dabei immer menschlich bleiben.

Dazu passt gut, dass er auch dem Lockruf der NBA nicht sofort erlag. Wie aus Weissenböcks Umfeld zu erfahren war, wollte man ihn dort nämlich nicht „nur“ Teilzeit, sondern voll und ganz. Der Mistelbacher hat aber in Bamberg noch Vertrag, fühlt sich wohl. Das gilt auch für seine Familie, die ohnehin Priorität Nummer eins ist. So musste er ein wenig pokern, und die große NBA ging tatsächlich darauf ein. Mehr Anerkennung geht eigentlich kaum.