Poolärzte statt Landarzt

Mit der Landarztgarantie sollte in Gemeinden ausgeholfen werden, die über ein Jahr keinen Kassenarzt in ihre Gemeinden locken konnten. Zwei Gemeinden interessierten sich im Bezirk dafür, zumindest in Laa wurde ernsthaft verhandelt.

Das Problem: Die Landeskliniken sollten Mediziner schicken. Die Ärzte waren nicht begeistert, zudem fehlt einem Facharzt oft die Berechtigung zur selbstständigen Berufsausübung als Allgemeinmediziner. Und die Kliniken haben auch so zu wenig Ärzte.

Jetzt, eine neue Idee: Ärzte aus einem Ärztepool der Ärztekammer sollen in Gemeinden wie Mistelbach, wo sich seit Jahren kein neuer Kassenarzt findet, weil die Rahmenbedingungen für Kassenärzte - Stichwort Honorierung für Fließbandabfertigung, Arbeitszeit und Hausapothekenregelung - nicht passen.

Statt diese Probleme zu lösen, wird wohl die nächste „gute Idee“ geboren werden.