Wo im Weinviertel um Titel gekämpft wird, ist auch der Name Schalkhammer vertreten. Der Mistelbacher tauchte vor über zehn Jahren auf der Bühne auf und ist seither eine Konstante. Bisamberg ist mittlerweile sein zehntes Team, und – wie nicht zuletzt der Pichler-Transfer zeigt – wieder mal ein topbesetztes.

Dabei begann die Reise mit einer „No-Name-Truppe“. Der Coach führte Gaweinstal 2008 hinter Mannsdorf auf Platz zwei der 1. Klasse, machte so auf sich aufmerksam. Es folgte der Gebietsliga-Titel mit dem Krösus, ein rekordträchtiger mit Mistelbach in der 2. Landesliga und noch einer mit Lassee (GL), aber auch weniger erfolgreiche Sta-tionen wie Hohenau oder Laa. Auch in Prottes gelang die Krönung zweier guter Jahre nicht. Dass der 42-Jährige stets gutes Material hat, stimmt. Zwei Dinge muss man ihm aber zugutehalten. Er hat es sich erarbeitet, dass potente Klubs gerade ihm vertrauen, die richtigen Spieler zu holen. Und er schöpft deren Potenzial auch oft aus.

Interessant: Die bisherigen Titel kamen 2010, 2013 und 2016. Nach dieser Rechnung müsste der Meister im Sommer Bisamberg heißen. Das würde „Schalki“ zurück in die 2. Landesliga führen, was ihm zu gönnen wäre. Denn man kann von ihm halten, was man will: Was Trainingsmethoden, Liebe zum Detail und mittlerweile auch schon Erfahrung betrifft, gehört er in diese Liga. Mindestens!