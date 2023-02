Ruhe stiften als Aufgabe

„Red ma mitanaund“. So nennen die Großkruter Sozialdemokraten ihren monatlichen Stammtisch, bei dem sie über aktuelle Themen aus der Gemeindepolitik informieren.

Wenn der künftige Ex-Vizebürgermeister Hannes Wild und eigentlich Zukunftshoffnung für die ÖVP attestiert, dass „sich die Kommunikation im Gemeinderat verbessern“ müsse, dann wär‘s vielleicht nicht schlecht, wenn man sich genau unter dem obigen Motto zusammensetzen würde. Gerne auch mit der Opposition.

Sonja Platzer soll jetzt als Vize für künftige Aufgaben an der Gemeindespitze aufgebaut werden, Bürgermeister Dötzl hatte ja angekündigt, 2025 nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Ihre wichtigste Aufgabe? Ruhe in die ÖVP und in die Gemeinde bringen.

Denn Streit blockiert die Arbeit für die Gemeinde und kann zu empfindlichen Verlusten bei der Gemeinderatswahl 2025 führen.