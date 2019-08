Kaum hat sie begonnen, da ist sie auch fast schon wieder vorbei: Wolkersdorf und Mistelbach marschieren schnurstracks durch die Vorbereitung. Nur noch neun Tage sind es, bis beide am 16. August in die Meisterschaft starten – gegeneinander. Wer ist davor wie gut drauf?

Wolkersdorf machte es gegen die Vienna ordentlich. Günter Schiesswald sah ganz entspannt mitan, wie sich sein routinierter Stamm und später auch die junge Garde schlugen. Was ihm trotz zahlreicher Offensivoptionen fehlte, war aber auch zu erkennen: ein erfahrener Neuner, der weiß, wo das Tor steht – auch auf fünfthöchster Etage.

Christian Stanic soll dieser Mann sein, absolvierte nach Verletzung und spontanem Urlaub aber erst am Samstag die ersten Minuten. Er muss schnell aufholen. Die guten Ansätze, die man ihm attestiert, und dass die routinierteren Kollegen eher Vorbereiter denn Vollstrecker sind, bescheren ihm trotzdem ein vernünftiges Blatt.

Bei Mistelbach fällt Gerald Gschwindl fix aus, Lukas Eisenecker wohl auch. Alfred Rötzer muss basteln. Dafür bremste man als erstes Team in deren Vorbereitung starke Hohenauer, erzielte der neue Legionär Tomas Tok einen Hattrick.

Da und dort gibt es also Sorgen, da und dort herrscht aber auch Zuversicht. Wieviel wovon berechtigt ist, werden wir in wenigen Tagen sehen.