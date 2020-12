Kiss, Marhofer, Novacek, Walzer und Zelger – fünf Neue hat der SC Laa für den Winter bereits an Land gezogen. Zahlenmäßig ist das auch nötig, denn neben den Legionären Mriglot und Opina, die verabschiedet wurden, stehen auch Ullmann, Vondrak und Brezina bekanntlich nicht mehr zur Verfügung.

Die Neuzugänge klingen aber auch von ihrem Profil her gut. Jetzt ist es nicht zwangsläufig so, dass Legionäre böse und junge Österreicher gut sind. Gerade bei einer so grenznahen und so weit von Wien entfernten Stadt ist das Setzen auf ein paar Legionäre naheliegend – sofern sie regelmäßig kommen, die Sprache sprechen und überzeugen. Nicht alles davon war zuletzt gegeben.

Jung ist aber insofern gut, weil der Sport dann meist noch höchste Priorität genießt, die nötige Zeit vorhanden ist. Regional ist gut, weil eine gewisse Verbindung da sein müsste. Kiss und Marhofer etwa wollen sich sicher beweisen. Novacek fällt etwas aus dem Rahmen, hat aber die spannendste Vita. Und auch er würde dem Ex-Coach kaum zusagen, wenn Laa nicht machbar wäre.

Klar, ob der Mix wirklich passt, wird man beobachten müssen. Am Einsatz wird es aber eher nicht scheitern.