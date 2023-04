Sportstadt Mistelbach – das muss im Hinblick auf das vergangene Wochenende nicht nur ein Slogan sein. Über 600 Leute kamen am Freitag zum Fußballderby gegen Wolkersdorf, in etwa genauso viele am Samstag zum Basketballkrimi gegen Mattersburg. Obwohl zeitgleich auch noch die Footballer der Weinviertel Spartans spielten, die auch die Tribüne im Sportzentrum füllten. Das sind neue Dimensionen.

Schade ist aus Mistelbacher Sicht, dass die Mustangs den sicher geglaubten Sieg in Spiel eins der Serie am Ende noch verspielten. Das Heimspiel war allerdings irre Werbung für den Sport, und eigentlich muss jeder hoffen, dass es nochmal ein Entscheidungsspiel in Mistelbach in eineinhalb Wochen gibt. Natürlich ist das den Mustangs auch zuzutrauen. So ausgefuchst, wie sich die Rocks am Samstag und auch schon in den letzten Wochen präsentierten, muss man aber befürchten, dass die tolle Saison der Mistelbacher am Samstag endet.