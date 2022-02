Uni braucht Campus

So einfach geht‘s doch nicht: Man kann nicht einfach eine Fachhochschul-Außenstelle an eine Pflegeschule anhängen. Das ist die Haupterkenntnis aus einer Faktensammel-Exkursion zu einer ähnlichen FH-Außenstelle in Steyr. Universitäre Ausbildung braucht auch universitäres Umfeld: Die Studierenden brauchen ein Campus-Feeling.

Bis für ein eigenes FH-Gebäude da die Bagger auffahren können, wird es noch dauern, die erste große Herausforderung für die Region Weinviertel wird sein, die 50 Studienplätze vollzubekommen. Gelingt das, so kann über ein FH-Gebäude und dem gesamten Cha-ChaCha nachgedacht werden, das Studierende brauchen.

Angedacht muss dann aber auch werden, ob nicht auch eine Außenstelle einer technischen FH in diesem Uni-Bereich angesiedelt werden kann. Der Wunsch seitens der Stadt und HTL wären da.