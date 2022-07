Verbindendes Fass Bier

Wenn Baugenossenschaftslegende Mathias Ludwig die Ehrengäste und Baumeister bei der Schlüsselübergabe eines Wohnbauprojektes dazu vergatterte, ein Fass Bier für ein Grätzlfest zu spenden, dann tat der alte Fuchs das nicht ohne Grund: Denn Ortsgemeinschaften müssen erst einmal zusammenwachsen. Und das geht am besten damit, dass sich Alt- und Neubewohner im gemütlichen Rahmen kennenlernen.

Ganz klug sind Vereine, die sich da an die Gemeinden und politischen Parteien, die eh dort sind, anhängen und sich ebenfalls präsentieren: Denn die Integration in die Dorfgemeinschaft funktioniert in erster Line über die Mitarbeit in einem Verein.

Dieses gegenseitige Kennenlernen hat noch einen weiteren Effekt: Wenn die Neuen wissen, wie die Region gestrickt ist, in der sie wohnen, dann gibt es (vielleicht) auch mehr Verständnis für ländliche Gepflogenheiten.