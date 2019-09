Nach zwei Runden noch Zwölfter, hat sich der FC Mistelbach binnen kürzester Zeit ins Spitzenfeld der 2. Landesliga Ost vorgearbeitet. Die Tabelle nach der sechsten Runde führt das Team von Alfred Rötzer bereits auf Platz zwei. Verantwortlich dafür: vier Siege in Folge.

Etwas schwieriger ist die Erörterung, wer wiederum für diese vier Siege verantwortlich ist. Ansätze gibt es aber auch hier einige. Rötzer kann etwa auf den gesamten Kader zurückgreifen, nach der Genesung von Gerald Gschwindl, der mächtig Druck auf die bisherigen Starter macht, ist aktuell niemand verletzt. Die individuelle Qualität ist mit den Neuzugängen höher geworden, Standards von Tok erwiesen sich etwa schon mehrfach in heiklen Phasen als entscheidend. Dazu ist auch Goalie Dominkovics in toller Form. Und was „Hitze“ im Training und Stimmung in der Kabine ausmachen können, weiß man als Fußballer ohnehin bestens.

Trotzdem kommen jetzt Aufgaben, die sich auch schnell als Stimmungskiller erweisen können: erst eine weite Auswärtsfahrt zu Aufsteiger Breitenau, dann geht es zu Hause gegen Tabellenführer Bad Vöslau. Mit Sierndorf und Bisamberg warten in Bälde weitere Topteams. Sie werden weitere Erkenntnisse bringen, wie gut der FC Mistelbach in dieser Saison ist.