Die zehn Gemeinden im Land um Laa sollen künftig nicht mehr eines in jeder Gemeinde, sondern nur zwei zentrale Wertstoffsammelzentren haben. So wie es aussieht, ziehen dieses Mal fast alle Gemeinden mit.

Was spricht für, was spricht gegen ein zentrales Sammelzentrum? Bei einer gemeinsamen Anlage teilen sich die Kosten auf mehrere Zahler auf, zumal das Land nur mehr in gemeindeübergreifende Projekte investiert. Bei einer gemeinsamen Anlage lassen sich auch Anpassungen an gesetzliche Änderungen einfacher machen. Längere Öffnungszeiten und ein Schrankensystem mit Zugangskarte sind zudem möglich.

Wesentlichster Nachteil ist die weitere Fahrtstrecke zum Sammelzentrum. Zumindest in Mistelbach, das im Wirtschaftspark an der A5 ein neues, modernes Sammelzentrum errichtet hat, musste insofern nachjustiert werden, dass in den entfernteren Orten eigene Grünschnittsammelstellen errichtet wurden, weil keiner mit dem Rasen spazierenfahren wollte.