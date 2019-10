Hätte Sommer-Neuzugang Jakub Krakovic ein paar Wochen früher zugesagt, wäre Michal Jedovnicky ziemlich sicher kein Mustang mehr. Der 24-jährige Tscheche galt als Wackelkandidat bei Mistelbachs Basketballern. Als Krakovic absagte, verlängerte der Verein mit Jedovnicky. Als Ersterer dann doch noch kam, war die Tinte bei Letzterem schon trocken.

Der Mistelbacher Fall ist eine typische Situation im Sport, wo immer wieder mal der Zufall entscheidet, wie eine Karriere verläuft und ob jemand ein gewisses Ziel erreicht oder nicht. Bei Jedovnicky ging es noch weiter: Mit Krakovic’ Verpflichtung fiel der langjährige Kapitän Vladimir Sismilich aus dem Kader, der bei all seiner Klasse auch ein sehr dominanter Spieler für die Mustangs war. Die Kollegen gaben den Ball und mit ihm die Verantwortung vor allem in heiklen Situationen nur allzu gerne an Sismilich weiter.

Dazu verletzten sich früh in der Saison auch noch Semerad und Kolonovics. Jedovnicky hat plötzlich eine große Rolle und explodiert bisher förmlich. Natürlich darf man jetzt nicht erwarten, dass seine Topform die gesamte Saison über auf diesem Niveau weitergeht, er hat aber gezeigt, dass er es kann, wenn die Rahmenbedingungen passen. In der nächsten Transferperiode wird ihm das bestimmt helfen.