Es ist ein schwerer Schlag für das Mistelbacher Zentrum: Der Drogeriemarkt dm sperrt seine Filiale in der City zu und erweitert jene in der M-City am Stadtrand.

Die Vorteile für die Kette liegen auf der Hand: Einfache Erweiterung der Geschäftsfläche, keine lästigen Umbauten im Altbestand, Parkplätze sind vor der Tür. In Fragen der Bausubstanz hätte Mistelbach nicht einmal ein noch so toller Hauptplatz mit hoher Aufenthaltsqualität geholfen.

Ob der Hauptplatzumsatz 1:1 an die Filiale am Stadtrand abfließt oder ob nicht doch der Mitbewerber im Zentrum vom dm-Abgang profitiert, sei dahingestellt.

Der Hauptplatz soll lebens- und liebenswerter werden, dadurch soll die Frequenz im Zentrum gesteigert werden. Das ist Ziel der laufenden Planungen. Das muss aber auch bedeuten, dass es für Firmen nicht attraktiv ist, einen Standort dort aufzugeben und an den Stadtrand abzuwandern, sondern dass es zum guten Ton gehört, hier, mitten in der Kundenfrequenz, einen Standort zu haben.