Wie kann man am besten Kosten sparen? Indem man einen künstlichen Flaschenhals schafft, der die Patienten dazu bringt, selbst Geld in die Hand zu nehmen, statt sich auf das zu verlassen, was die gesetzliche Krankenkasse eigentlich leisten sollte.

Die Zweiklassenmedizin ist längst Realität – und zwei der Profiteure davon sind der Staat und die Krankenkassen. Denn wenn es nur wenige Kassenärzte gibt, dann fallen auch weniger Kassen-Honorare an. Irgendwann ist der Flaschenhals zu und die Leute sind bereit, selbst Geld für ihre Gesundheitsversorgung in die Hand zu nehmen und zum Wahlarzt zu gehen. Was die Krankenkassen dann als Refundierung zahlen, ist der sprichwörtliche „Nasenrammel“.

Was zu Problem Nummer zwei führt: Gibt es keine Kassenärzte mehr, gehen die Leute in die Krankenhausambulanzen. Weil‘s ihnen nichts kostet. Und damit schneiden sich Staat und Kassen wieder ins eigene Fleisch. Weil diese Kosten tragen dann doch wieder sie.