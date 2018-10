Einen guten Zeitpunkt für Streitigkeiten in einer Gemeindepartei gibt es nicht. Aber keine eineinhalb Jahre vor der Gemeinderatswahl einen Streit offen zu zelebrieren – das ist taktisch nicht klug: In der Vorwoche schickten fünf Gemeinderäte einen Brief an die Bezirks-ÖVP, in dem sie ihre Mitgliedschaft in der ÖVP-Fraktion ruhend stellten. Bleibt das so, dann hat Bürgermeister Franz Treipl für den Rest der Legislaturperiode keine Mehrheit mehr.

Streitet eine Ortspartei, dann sind einige Mandate rasch weg. Das zeigte sich in Wildendürnbach 2005: Streit in der ÖVP und schon waren es fünf Köpfe weniger. 2010: Richtungsstreit in der Laaer ÖVP mit Gründung einer Bürgerliste: sechs Mandate minus. Und das war auch 2015 in Kreuzstetten so: Unstimmigkeiten in der Fraktion, und fünf Mandate sowie die schwarze Mehrheit im Gemeinderat waren weg.

In Pillichsdorf war die schwarze Mehrheit mit einem Mandat abgesichert. Streiten die Herrschaften weiter, ist die Gemeinde bei der Wahl 2020 eine Kippgemeinde.