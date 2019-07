Es klingt fantastisch: Im in Gaweinstal geplanten Sports Medical Center sollen 20 bis 30 Ärzte arbeiten und die medizinische Infrastruktur der Region beleben. Fachärzte und Allgemeinmediziner sollen in der Anlage ordinieren, geplant sind zwölf Ordinationsräume sowie entsprechende Räume für Training, Massage und Reha.

Klar, dass sich die Gemeinde da reinhängt und sich bei den Aufschließungs- und Maklerkosten beteiligt, wobei die wohl ein Bruchteil der gesamten Errichtungskosten sein werden.

Was hat Gaweinstal davon? Arbeitsplätze, Kommunalabgaben, Umwegrentabilität durch Patienten und Angehörige und möglicherweise ein Back-up in der Versorgung des Ortes mit praktischen Ärzten. Denn: Es ist nicht mehr einfach, einen neuen praktischen Arzt für eine Landgemeinde zu finden - zumal es in Gaweinstal keine Hausapotheke gibt.

Vielleicht hilft ein großer, spezialisierter Medizincluster auch dabei, praktische Ärzte anzulocken.