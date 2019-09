Die Stadt Laa wehrt sich weiter gegen den Windpark Gnadendorf-Stronsdorf, dem bisher einzigen, der in der von den Bürgermeistern in den 2000er-Jahren selbst definierten windradfreien Zone des Bezirks umgesetzt werden dürfte.

Es sind acht Windräder am Fuße des Buschberges und in der Laaer Ebene, die manche entsetzen. Man fürchtet, es könnte der sanfte Tourismus an den Windkraftwerken Schaden nehmen. Und tatsächlich haben Touristiker von Leitbetrieben in der Region recht wenig Freude mit den Plänen.

Kann sich eine Region erneuerbaren Energien verschließen? Nein, nicht in Zeiten der bereits spürbaren Veränderungen in unserem Klima.

Müssen es Windräder sein? Nein, eigentlich nicht. Aber dann müssen auch Zeichen gesetzt werden, dass aktiv und offensiv auf Alternativen gesetzt wird: „Mehr Photovoltaik-Anlagen und Wasserkraft im Mühlbach“, hören wir schon lange. Wo bleiben jetzt die konkreten Projekte dafür?