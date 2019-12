Die Vorfreude einer Mistelbacher Politikerin, dass ein lokaler Baumarkt heuer auf den Verkauf von Silvesterraketen verzichten würde, stellte sich als „sozialmediale“ Falschmeldung heraus – wiewohl es wünschenswert gewesen wäre.

Warum? Weil nicht nur die Tatsache, dass da alljährlich Millionen Euro verpulvert und binnen Minuten in die Luft geschossen werden, schon Wahnsinn an sich darstellt. Unter dem Geknalle leiden auch Haustiere und Menschen. Hundebesitzer berichten regelmäßig davon, dass sie den Jahreswechsel mit ihrem verstörten Vierbeiner in einem Zimmer kauernd verbringen.

Mistelbach untersagte schon einmal das Feuerwerk bei einer Einkaufsnacht, um unnötiges Tierleid zu verhindern. Die Aufregung darüber war überschaubar. Ein konsequenter Schritt der Gemeinden, nicht nur der Bezirkshauptstadt, wäre, diesem Beispiel auch zu Silvester zu folgen, auf Feuerwerke zu verzichten und die unnötige Knallerei einzudämmen.