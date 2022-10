Mut kannst du nicht kaufen

Schon im Kellerduell mit Bad Vöslau schickte Mistelbach-Trainer Marco Brank mit Jan Neumann und Pascal Hager einen 15- und einen 17-Jährigen von Beginn an aufs Feld, ließ mit Boris Biro, Lumbardh Salihu und Markus Hosp drei arrivierte Kräfte auf der Bank und wurde schlussendlich mit einem Dreier belohnt.

Gegen Obergänserndorf – in der Mistelbacher Situation gegen den Abstieg wieder ein immens wichtiges Match – grub er mit Oliver Stuchetz (16) einen weiteren Jungen aus, dem er das Vertrauen schenkte, auch Neumann startete wieder. Abermals gab’s einen Sieg.

Kaum auszudenken, wären die „Experimente“ in die Hose gegangen. Der Aufschrei wäre wohl laut gewesen. So aber wächst bei den Jungen der Glaube an sich selbst, und Trainer Brank setzt für den FC Mistelbach ein Investment für die Zukunft.