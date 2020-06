Mitten im Abstiegskampf „half“ Corona dem SC Ladendorf zu Klassenerhalt. Jetzt ist ein weiteres Jahr in der Gebietsliga garantiert, und damit das nicht wieder ähnlich schwierig wie das erste wird, basteln die Verantwortlichen fleißig am Kader. Obmann Reinhard Mayer und Co. wollen die komplette Mannschaft halten und dürften dieses Ziel auch umsetzen. Dazu kommt mit Simon Pernold ein Talent, das mehr Optionen bietet.

Zwei weitere Sommertransfers sind auf gutem Wege, laut Mayer allerdings noch nicht (ganz) fix. Einer davon ist Ex-Profi Marco Salvatore, der mit seinem Wechsel in die Gebietsliga in Ladendorf ein Exempel statuieren könnte. Gemeinsam mit Routinier Mark Olschnegger hätte der SCL dann zwei ehemalige Regionaliga-Kicker in den Reihen, die die Mannschaft führen sollen und das auch können. Zudem hat man mit Habich, Kletzer, Hrabak und Co. jetzt schon eine gute Mannschaft.

Mit den beiden angekündigten Transfers – Salvatore und Mister X – gewinnt das Team nicht nur an Qualität, sondern auch an Quantität. War das Saisonziel nach dem Aufstieg in der vorigen Spielzeit noch klar der Klassenerhalt und die Konsolidierung in der neuen Liga, muss man dieses wohl nach oben setzen. Keine andere Mannschaft in der Gebietsliga – außer Absdorf mit Christian Schragner – hat einen ehemaligen Bundesliga-Spieler in ihren Reihen.

Freilich, Salvatore alleine ist nicht der Heilsbringer, aber wie gesagt: Mit ihm wird das Jaschke-Team noch besser. Ist er fit, kann er der Mannschaft seinen Stempel aufdrücken, und seine neuen Mitspieler können viel von ihm lernen.