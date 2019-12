Schritt für Schritt geht es für den Wolkersdorfer Eishockey-Crack Florian Baltram nach oben. Nach seiner Rückkehr aus den nordamerikanischen Juniorenligen zurück nach Österreich im Jahr 2015 steigerte er sich jedes Jahr bei Red Bull Salzburg. Kam er in der ersten Saison nur zu 16 Einsätzen, waren es in den beiden Folgesaisonen 24 und 38, ehe er in vergangenen Spielzeit endgültig zum Stammspieler reifte – und allle 52 Partien des Grunddurchgangs absolvierte. Das brachte ihm sogar eine Nominierung in den erweiterten WM-Kader ein, aus dem er erst im allerletzten Moment gestrichen wurde. Das machst du nur, wenn der Trainer Vertrauen in dich hat.

Dabei war es nicht so, dass Baltram frei von Rückschlägen gewesen wäre, schon gar nicht bei so einem Verein wie Red Bull, bei dem Erfolg ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Er hätte es sich einfacher machen und zu einem weniger starken Verein wechseln können. Doch der Weinviertler wollte sich hier durchbeißen.

Dass dieser Weg weitaus mühsamer ist, störte ihn nicht, baut doch seine ganze bisherige Karriere auf Ehrgeiz, Willen zur harten Arbeit und seiner Beharrlichkeit bzw. Geduld auf. Deshalb wird der nächste Schritt auf der Karriereleiter von Baltram nicht lange auf sich warten lassen.