Sowohl der SC Wolkersdorf als auch Bezirks- und Ligakonkurrent FC Mistelbach setzen in ihren Transferphasen voll auf Kontinuität. Wolfgang Jaich auf Wolkersdorfer und Hannes Stangl auf Mistelbacher Seite betonten mehrmals, wie wichtig es ihnen sei, den Kader so gut es geht zusammenzuhalten und mit einer eingespielten Truppe in die Saison zu gehen.

Beide mussten zwar bis dato je einen empfindlichen Abgang hinnehmen, konnten aber auf der anderen Seite vermelden, mit allen anderen (Wolkersdorf) bzw. den meisten (Mistelbach) Leistungsträgern verlängert zu haben. Auch wenn ein Zillinger-Wechsel und ein Eisenecker-Abgang schmerzen, ein, zwei „spontane“ beziehungsweise nicht planbare Abgänge hat jede Mannschaft dabei. Wolkersdorf reagierte mit dem Ex-Bundesliga-Kicker Daniel Schöpf, Mistelbach hat auf der Eisenecker-Position mit u.a. Dominik Kraupp, Maurice Kiss, Fabian Steirich oder Andreas Ebersberger geballte junge Energie in der Hinterhand.

Positiv ist allemal, dass man stets bemüht ist, alle halten zu wollen und das – wie in dieser Transferzeit – zum großen Teil gelingen dürfte. Beide Teams waren in der Vorsaison schon stark unterwegs. Mit dem selben eingespielten Personal ist das wieder möglich.