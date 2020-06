„Stoffi war immer schon der logische Nachfolger.“ Mit diesen Worten zur Bestellung von Christoph Petermann zum neuen Cheftrainer beim SC Kreuttal traf Sektionsleiter und „Mädchen für alles“ Richard Wagner wieder einmal den Nagel auf den Kopf. Petermann kennt den Verein, das Umfeld, die Spieler und jedes noch so kleine Detail ganz genau, trug selbst als Aktiver das Trikot des SC Kreuttal und lebt den Klub ähnlich wie Wagner selbst. Er bringt das Know-how und die soziale Komponente mit und wird von seinen (teilweise ehemaligen Mit-) Spielern geschätzt.

Ein wenig interessanter – oder aus Kreuttaler Sicht wahrscheinlich sogar besser bzw. einfacher – macht den Trainerwechsel die Tatsache, dass Petermann bereits als Co-Trainer mittendrin im Geschehen war.

Zeit, um sich einzuleben, braucht er nicht. Dazu kommt, dass der Kader und die vielen jungen Talente ja ohnehin Potenzial haben, unter seiner Führung und „Geborgenheit“ ist ihnen der nächste Schritt zuzutrauen und der muss heißen, wieder voll vorne anzugreifen. Vielleicht nicht gleich im Premierenjahr unter „Stoffi“, aber spätestens im zweiten.

Wobei, Petermann lässt gleich bei seinem Amtsantritt neue Energie verspüren. Tuchny, Jagitsch und Co. sind im besten Fußballeralter, können ihn auf und neben dem Feld unterstützen und den Jungen die Integration einfacher machen. Das alles in Kombination mit dem ohnehin sensationellen, professionellen und einzigartigen Umfeld des SCK wird sich früher oder später bezahlt machen. Mehr Identifikation, also mehr Flagge zeigen, geht nicht!