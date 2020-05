38, 39, manche waren sogar 40 oder noch älter – die Kicker aus dem Unterhaus waren oft dabei, bis es der Körper nicht mehr zuließ, und beendeten erst spät ihre Karrieren. Freilich gibt es auch heute noch Akteure wie Herbert Weingartshofer, die die Schuhe erst spät an den Nagel hängen. Das Beispiel Christian Berthold zeigt allerdings, dass es mittlerweile schon einen kleinen Trend gibt, früher aufzuhören.

29 Jahre jung ist Berthold aktuell, der Volksmund sagt „im besten Fußballeralter“ – und dennoch ist Schluss. Aber warum? Im Falle von Berthold sind es anhaltende Kniebeschwerden. Die wiederum zeigen, dass beim Fußball – nicht nur im Profibereich, sondern auch bei den Amateuren – die Belastung und die Intensität der Einheiten immer höher werden. Auch in Ladendorf kennt man die „Frühaufhörer“ gut, so beendeten vorigen Sommer mit Mathias Schmerold (Jahrgang 1991) und Alexander Lianos (1990) gleich zwei Spieler ihre Karriere, ohne dabei den Dreißiger überschritten zu haben.

Aber nicht nur die Intensität nahm in den letzten Jahren zu, auch der Aufwand ist mittlerweile enorm. Schon in der 1. Klasse gibt es Mannschaften, die dreimal wöchentlich trainieren, in der Gebietsliga ist das mittlerweile Standard. Dazu kommt: je höher die Liga, desto weiter der Anfahrtsweg. Für viele Akteure ist dieser Aufwand irgendwann nicht mehr mit dem Berufsalltag kombinierbar, der freilich Priorität hat. Will man den Schritt „nach ganz unten“ nicht machen, wo es vielleicht auch nur mit einem oder gar keinem Training funktionieren würde, bleibt oft nur das (vorzeitige) Karriereende.