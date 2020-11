Corona schweißt aktuell die Vereine und deren Spieler zusammen – zumindest wird das, was das Finanzielle betrifft, so kommuniziert. Lediglich Aufwandsentschädigungen und kein Fixum soll es geben und von „gegenseitigem Entgegenkommen“ und „Zurückstecken“ wird gesprochen.

Bei ihren nächsten Verhandlungen könnten sich die Kicker gleich einmal positiv vorstellen und die Messlatte nicht zu sehr nach oben legen. Oft erwähnt wurden in diesem Zusammenhang ja auch der Spaß und die Freude am Hobby. Freilich, eine Aufwandsentschädigung, die den getätigten Aufwand deckt, ist voll in Ordnung, verständlich und sei jedem Spieler gegönnt. Das Hauptproblem an der Sache ist, dass vielerorts die getätigten Zahlungen weit über diesen Aufwand hinaus gehen – und da beißt sich die Katze selbst in den Schwanz.

Bei fast allen anderen Hobbysportarten im Bezirk zahlen die jeweiligen Spieler sogar noch etwas, damit sie dabei sein und diese ausüben können. Die beste Möglichkeit ist jedenfalls gerade jetzt, die Solidarität im Fußball-Unterhaus gleich beizubehalten.