Nicht alles löst sich von allein

Die Risse sind am Amtshaus in Gaweinstal sehr deutlich zu sehen: Das Mauerwerk ist in Bewegung. Einsturzgefahr besteht nicht, heißt es. Experten aber warnen: Über den Schaden darf nicht hinweggesehen werden. Dass das Problem nicht neu ist, offenbart eine nun aufgetauchte Niederschrift aus dem Jahr 1930: Schon damals riet man von Umbauten ab.

Zu hören ist außerdem, dass die ältere Bevölkerung beim Umbau im Jahr 2006 daran zweifelte, ob dies das Gebäude eigentlich aushalten wird. Das zeigt: Die Älteren haben ein Wissen, das man nicht vom Tisch wischen sollte. Denn ihre Bedenken stellten sich recht rasch als berechtigt heraus: Ein Archiv im ersten Stock war wegen der Gewichtsbelastung nicht umsetzbar.

Wichtig ist, dass die Gemeinde jetzt keine Zeit mehr verliert. Denn das Problem löst sich nicht von allein.