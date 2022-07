Not macht erfinderisch

Stürmer Rona Bumba als Linksverteidiger, Flügelspieler Marcel Bauer auf der rechten Defensivposition – so startete der FC Mistelbach im Test gegen Landesligist Retz.

Aus der Not geboren zeigte sich Trainer Alfred Rötzer experimentierfreudig, weil ihm gleich vier gelernte Außenverteidiger fehlten. Sieht man allerdings genauer hin, wird sich beim FCM auch in der Meisterschaft der eine oder andere Akteur – wenn er es in die Startelf schafft – auf ungewohnter Position finden. Die Offensive rund um Emir Dilic, Lumbardh Salihu, Michael Bernhard und eben Bumba und Bauer ist überbesetzt, dazu kommen noch ein Andreas Fellner und ein Boris Biro.

Rötzer tut gut daran, jetzt schon nach Alternativpositionen zu suchen, auch wenn klar ist, dass man seine beiden besten Torschützen der Vorsaison nicht auf Dauer in die Defensive beordern wird. Das wäre ein Schnitt ins eigene Fleisch.