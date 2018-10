Die Ergebnisse der letzten Wochen stehen stellvertretend für die bisher gespielte Herbstsaison: Alle Mannschaften nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, kein Team – außer der FC Neudorf – punktet konstant stark.

Lassee und Laa teilten unlängst die Punkte, Bisamberg fuhr als Sieger aus der Thermenstadt, jedoch als Verlierer aus Lassee nach Hause. Der Vierte aus Wullersdorf verlor zuletzt in der Liga sechsmal hintereinander nicht, musste sich dann aber – wie die meisten anderen Mannschaften auch – Neudorf geschlagen geben.

Zurück zu Neudorf: In der jetzigen Verfassung ist es Klaus Oberndorfer und seinen Mannen durchaus zuzutrauen, dass sich der Prozess fortsetzt und sie als (ungeschlagener) Tabellenführer überwintern. Jetzt sind 25 Punkte bei drei noch ausstehenden Matches auf dem Konto. Zum Vergleich: Sierndorf wurde letztes Jahr mit 27 Zählern Herbstmeister (ein Spiel weniger, weil 14 Teams, Anm.).

Was auf jeden Fall erkennbar ist: Sitzt ein Team in einem Lauf fest – egal ob positiv wie jener der Oberndorfer-Elf jetzt oder negativ, wie er es letzten Herbst war –, so ist es ganz schwer, das Ruder herumzureißen. Egal, wie viele Punkte nach dem Herbst zu Buche stehen, wichtig wird sein, dass man gut ins Frühjahr startet. Denn dann ist natürlich alles möglich.