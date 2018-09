Wie weit will ich die Bevölkerung in Entscheidungen der Gemeinde direkt miteinbeziehen, was sollen die Gemeinderäte dann noch entscheiden, wenn‘s eh die Bürger für sie tun?

Das sind die Eckpunkte der Diskussion um direkte Demokratie auf kommunaler Ebene. Denn wenn unsere Volksvertreter ohnehin bei heiklen Entscheidungen lieber uns befragen, als sich selbst in die Nesseln zu setzen – wie es bei diversen Windradentscheidungen passiert ist –, kann man sich diese Herrschaften dann auch gleich sparen.

ÖVP-Bürgermeisterin Anna Steindl hat auf jeden Fall mit ihrer Entscheidung, eine verbindliche Volksbefragung zum Standort eines Veranstaltungszentrums abzuhalten, einen Überraschungs-Coup gelandet, der die Oppositionspläne durchkreuzt, sie im Gemeinderatswahlkampf 2020 als Despotin darstellen zu können.

Die Einengung der Entscheidungsmöglichkeiten geht ebenfalls in Ordnung. Das ist ihre Aufgabe. Hoffentlich wurden dabei auch die besten Standorte ausgewählt.