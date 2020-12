Günter Schiesswald und der SC Wolkersdorf – der Startschuss dieser Zusammenarbeit jährte sich vor wenigen Tagen zum vierten Mal. Das ist schon für sich alleine außergewöhnlich, weil Ungeduld und Druck heutzutage auch auf diesem Level meist größer sind als gegenseitiges Vertrauen.

Letzteres scheint beim SCW grenzenlos, beide Seiten sprechen auch nach vier Jahren in den allerhöchsten Tönen übereinander. Dabei gab es nicht nur Hochs, sondern auch ein paar Leistungsdellen. Der Punkteschnitt ist mit knapp 1,5 pro Spiel wiederum durchschnittlich bis gut. Und eine Entwicklung vom kämpfenden SCW mehr in Richtung einer spielstarken Truppe ist auch erkennbar, wenn auch noch im Laufen. In Summe reicht das bei einem so bodenständigen Verein wie Wolkersdorf.

Gut möglich also, dass Schiesswald weitere Jahre als SCW-Coach sammelt. Schon jetzt hat er so viele am Buckel wie keiner seit Leopold Brandmayer (2001 bis 2006). Den könnte er einholen. Nur ein früherer Mitspieler und heutiger Ligarivale bleibt wohl unerreichbar: Michi Wagner. Der coacht Obergänserndorf bereits seit Jänner 2009.