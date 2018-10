Egal, wie die Bürgerbefragung in Wolkersdorf zum Thema Veranstaltungszentrum-Neu ausgehen wird: Die ÖVP sollte danach dringendst eine Gruppentherapie antreten, will sie bei der Gemeinderatswahl 2020 nicht in Kleinparteien explodieren oder zweit- oder drittstärkste Kraft in der Gemeinde werden.

Denn auf Dauer wird Bürgermeisterin Anna Steindl nicht gegen den Stadt-Flügel ihrer Partei regieren können. Will die Volkspartei dauerhaft ernst genommen werden, so sollte sie doch mit einer Stimme sprechen und gleiche Ziele formulieren – zumal es um derart große Projekte geht wie das Veranstaltungszentrum. In Gemeindeparteien, wo die Abläufe stimmen, werden derartige Differenzen in der Auffassung intern ausdiskutiert und wird dann mit einem gemeinsamen Ergebnis an die Öffentlichkeit gegangen.

So arbeitet man in Wolkersdorf derzeit nicht und reißt damit tiefe Gräben auf, die wohl bis zum Urnengang in etwas mehr als einem Jahr nicht mehr so leicht zugeschüttet werden können.