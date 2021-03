Die NÖN-Serie „Könnt ihr euch erinnern?“ über historische Fußballereignisse widmet sich diesmal dem einstigen Höhenflug der SG Ulrichskirchen. Wieder streift sie dabei ein Thema, das heute von der Bildfläche des Amateurfußballs verschwunden ist. Der steile Aufstieg der SGU wäre nicht so passiert, hätte es keine Relegationsspiele gegeben, zwischen diversen Zweitplatzierten oder einem Zweiten und etwa dem Vorletzten der Liga darüber.

Ab und an wird am – aktuell nur digital zugänglichen – Fußballstammtisch über eine Wiedereinführung solcher Spiele debattiert. Beim „Pilotprojekt Fixabsteiger“ im Nordwesten und Waldviertel könnten sie sogar ins Spiel kommen.

Gegenargumente sind die – in normalen Zeiten – eh schon hohe Anzahl an Spielen, die kurze Urlaubszeit im Sommer und dass in Ligen mit breitem Unterbau noch mehr Vereine abstiegsgefährdet wären. Gut wäre die zusätzliche Aufstiegschance für Zweitplatzierte. Man denke an diverse, seit Jahren heiß umkämpfte zweite Klassen. Isoliert betrachtet hätten Play-off-Spiele definitiv ihren Reiz. 180 Minuten, keine Handicaps, alles oder nichts – das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht werden.