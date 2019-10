Abseits der Diskussionen, welche Koalition uns künftig regieren soll: Was bedeuten die Ergebnisse der Nationalratswahl 2019 konkret für die Region? Nach der Wahl ist vor der Wahl: In NÖ wählen wir am 26. Jänner die Gemeinderäte. Und die Nationalratswahl ist dabei ein Binkerl, das manche Partei - zumindest psychologisch - mittragen muss. Bei der ÖVP ist da alles bestens: Zugewinne in wirklich jeder Gemeinde geben Rückenwind, die Funktionäre sind motiviert – es läuft.

Bei der SPÖ beginnt der Kampf. Klar sind Gemeinderatswahlen anders als Bundeswahlen. Die Frage wird sein, wie weit sie im Bezirk nicht von der Bundesdepression ergriffen werden.

Bei den Blauen fehlt der Turboboost der letzten Wahlen: Denn auch, wenn eine für sie unerwünschte Koalition kommt - viel machen wird die bis Ende Jänner nicht. Da fehlt dann das Feindbild. Okay, die ÖVP ist ja auch noch da.

Und die Grünen? Die können happy sein.