Gut, dass der Fußball wieder rollt und auch die Weinviertel Spartans wieder zum „Laberl“ greifen, denn mit Basketball ist es in Mistelbach für ein paar Monate vorbei – zumindest auf Kampfmannschaftsebene.

Die Mustangs beendeten ihre Saison am Sonntag mit einem 89:95 in Villach. Der Kraftakt von Freitag, die sensationelle Defensivarbeit im zweiten Spiel gegen die Raiders, die tolle Stimmung in der Heimhalle – all das war 48 Stunden später nichts mehr wert. Mistelbach fehlten die Kräfte, um das Ruder noch einmal herum zu reißen. Die Aufholjagd kam, aber sie kam nicht mehr stark genug. Die mentale Frische, um anstelle von Turnovers die Big Points zu liefern, war nicht gegeben.

Überraschend ist das nicht. Es gab einige Saisonen, wo man Mistelbach den ganz großen Wurf zutrauen konnte und es am Ende nicht gereicht hat. Heuer war – trotz gutem Kader – kein so ein Jahr. Zu groß die Verletzungsprobleme, zu gestört dadurch der Trainingsbetrieb, zu stark die Leistungsschwankungen. Dass zwei Do-or-Die-Spiele an einem Wochenende eines zu viel sein würden, war zu befürchten. Von daher hat man die Serie nicht im dritten Spiel verloren, sondern eher schon im ersten, wo man in Villach um bis zu 14 Punkte führte und trotzdem noch unterlag.