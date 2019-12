Der SC Wolkersdorf beendete die Hinrunde der 2. Landesliga Ost mit 19 Punkten auf Platz sechs. Enttäuschend? Auf den ersten Blick ja. Immerhin war der SCW am Ende der Vorsaison Dritter und vermittelte vor Saisonbeginn den Eindruck, auch heuer wieder in diesem Bereich landen zu wollen. Neuzugang Christian Stanic sagte etwa nach seinen ersten zwei Toren: „Die Mannschaft ist letztes Jahr Dritter geworden. Wir wollen versuchen, besser zu sein.“

Das ist man auch, behauptet der sportliche Leiter Wolfgang Jaich jetzt. Sein Zugang: statt der reinen Punktzahl die spielerischen Leistungen als Maßstab zu nehmen. Legitim. Aber selbst wenn man nur die Punkte he ranzieht, kann man argumentieren, dass der SCW sein Niveau gehalten hat. Mit 19 Zählern ist man nicht so weit weg von den 23 der Hinrunde 2018 oder den 20 vom Frühjahr. Den Unterschied machen in erster Linie die drei 0:1-Niederlagen am Stück im September. Vor einem Jahr waren das noch – kurioserweise exakt an den selben Wochenenden – drei 0:0 in Serie und damit drei Punkte mehr.

Verzerrt wird das Bild freilich auch durch äußere Umstände. Dass Mistelbach mit 29 Zählern überwintert, lässt die 19 von Wolkersdorf schlechter aussehen, als sie sind. Im Endeffekt besagen sie aber nur, dass Mistelbach eine sensationelle Hinrunde gespielt hat.