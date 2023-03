Abgeliefert

Ein Auswärtsspiel beim Tabellenersten der West-Division ist immer schwierig. Wenn es aber im Doppelpack mit einem zweiten Auswärtsmatch daherkommt, muss man die Sache anders anlegen – nicht nur auf dem Parkett, auch beim Drumhe rum.

Die Mustangs bereiteten sich einmal mehr perfekt vor und bringen natürlich auch sportlich das Rüstzeug mit, um dem West-Leader – in diesem Fall Salzburg – die Schneid abzukaufen.

Am Sonntag zeigte man in Dornbirn dann nicht nur körperliche, sondern auch mentale Stärke. Neuschnee, Stau und die Busreise-Strapazen an sich – alles kein Problem für Christoph Leydolf und sein Team.

Dass der Sieg gegen die Lions dann noch in der Overtime eingefahren wurde, macht es noch einmal interessanter. Als wären die regulären 40 Minuten nicht schon anstrengend genug. Den ersten Platz in der Ost-Gruppe haben sich die Mustangs redlich verdient. Mehr abliefern, als sie es getan haben, kannst du nicht.