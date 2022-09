Auferstehung

Das soll mal einer verstehen. Da kriegt der FC Mistelbach wochenlang auf die Mütze, steht nach vier Runden mit null Punkten da und plötzlich gelingt ein 7:0-Erfolg in Breitenau.

Mit Augenzwinkern muss man sagen, okay, ist doch nur ein ganz normaler Auswärtssieg der Weinviertler beim Konkurrenten aus dem Süden. Immerhin gelangen dort in den letzten Jahren auch schon ein 6:0 und ein 8:0. Und ein ganz normaler Sieg wird auch in einem Negativlauf immer möglich sein.

Ohne Augenzwinkern zeigt der Fall, welch große Rolle die Psyche im Sport spielen kann. Mistelbach scheint für Breitenau ein rotes Tuch zu sein – egal, in welcher Verfassung es anreist. Spätestens nach dem 2:0 läuteten wohl die Alarmglocken: Oh oh, nicht schon wieder.

Der 7:0-Erfolg könnte aber auch zeigen, dass der FCM nicht ganz so schlecht ist, wie er sich zu Saisonbeginn präsentierte. Das Freitag-Spiel in Bisamberg wird weitere Aufschlüsse bringen.