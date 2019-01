Das Derby in Deutsch-Wagram war eine so klare Sache, dass es im letzten Viertel nur noch um zwei Dinge ging: Mistelbach hatte 100 Punkte vor Augen, die Gastgeber eine neue höchste Saisonpleite (bis dato das -52 in Jennersdorf).

Dass Zweiteres erspart bleibt, war eineinhalb Minuten vor Schluss relativ klar. Auch Ersteres schien unwahrscheinlich, bis Mistelbach doch noch auf 98 Punkte und fünf Sekunden vor Ende an den Ball kam. Es folgte die Szene, die dem Derby spätes Leben einhauchte: Mistelbach-Coach Martin Weissenböck zog ein Time-out, was zumindest so wirkte, als wollte er dem Rivalen unbedingt den „Hunderter“ umhängen.

Deutsch-Wagram war darüber fürchterlich erbost. Trainer Stefan Grassegger schickte seine Jungs zum Time-out des Gegners, anstatt sie zu versammeln, zog im Anschluss sarkastisch selbst eine Auszeit, ohne sie wirklich zu nutzen. Mistelbachs Angriff endete dann mit einem Fehlpass, es blieb bei 98 Punkten. Dafür stürmte Grassegger höhnisch applaudierend in Richtung Weissenböck, gefolgt von wilden Diskussionen.

Alles in allem ein unschönes Ende, das nicht hätte sein müssen. So hoch zu verlieren, war für die Alligatoren Strafe genug. Das Ti- me-out zu ziehen war – auch wenn Weissenböck betont, es anders gemeint zu haben – überflüssig.