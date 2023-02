Eindrucksvoll meldeten sich die Mustangs aus Mistelbach zurück. Noch am vergangenen Wochenende verließ man mit hängenden Köpfen das Spielfeld, weil man gegen den Tabellenletzten (!) patzte.

Die Play-offs sind nach dem souveränen Heimerfolg gegen Verfolger Vienna United so gut wie fix, Headcoach Martin Weissenböck kann schon für die Viertelfinalspiele planen.

Spätestens ab dort braucht es bei den Mustangs das „richtige Gesicht“, also jenes von Samstag oder auch das gegen Deutsch-Wagram. Vom Leistungsvermögen, der Qualität und dem Spirit in der Mannschaft ist der ganz große Coup möglich, dafür müssen allerdings weniger Schwankungen und mehr Konstanz her.

In den kommenden drei Auswärtsspielen gegen die Basket Flames, Salzburg und Dornbirn können sich die Mustangs schon einmal eingrooven und in Spiellaune bringen.