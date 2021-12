Das schweißt noch mehr zusammen

Mit drei Punkten Unterschied gewannen die favorisierten Mustangs das Derby in Deutsch-Wagram. Headcoach Martin Weissenböck warnte schon vor der Partie vor dem Gegner und sollte recht behalten.

Eines zeigte sich am Samstag besonders: Die Mustangs sind eine Einheit, in der jeder für jeden läuft und kämpft und in der jeder Einzelne seine Mitspieler pusht.

Weissenböcks Idee Basketball zu spielen, hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Laufwege, Spielzüge und Würfe an sich kann man üben und trainieren, das Thema Teamgeist und Chemie allerdings nicht. Das hat die neu formierte Truppe schon jetzt verinnerlicht und durfte auch deshalb im Derby jubeln. Die Trefferquote wird zwangsläufig wieder besser, vorerst muss man festhalten: Solche Siege schweißen noch mehr zusammen.