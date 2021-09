So ganz kriegt der SC Laa seine PS noch nicht auf den Rasen. Die Truppe von Thomas Haretter hat schon sieben Tore erzielt. Mehr gelangen nur Spektakel-König FC Marchfeld, der schon ein 6:3 und ein 4:2 hinter sich hat und am Freitag nach Laa kommt, sowie Neudorf und Wullersdorf. Der SCL hat aber auch schon sieben Tore kassiert – zu viele, wie man in Sieghartskirchen sah. Das späte Gegentor kostete Punkte.

Wahrlich erfreulich war hingegen der Doppelpack von Nico Bock. Nicht nur wegen der Geschichte der Knöchelverletzung, von der sich der 16-Jährige viel schneller als erwartet zurückmeldete. Sondern weil der noch so junge Neuzugang in der Meisterschaft offenbar rotzfrech dort weitermacht, wo er in der Vorbereitung aufgehört hat: beim Toreschießen.

Sicher sollte man Spielern wie Bock nicht zu viel Druck machen. Es werden auch Zeiten kommen, wo es nicht läuft. Eines ist aber auch klar: Wegen solchen Spielern und Geschichten kommen die Zuschauer auf die Plätze. Gut möglich, dass sich schon beim Kracher am Freitag wieder ein paar neue Gesichter selbst ein Bild machen wollen, wie gut der junge Stürmer denn tatsächlich ist. Spätestens dann am 11. September beim Derby in Neudorf.