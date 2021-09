Nicht nur im Lager des FC Mistelbach und beim Bezirkskonkurrenten aus Wolkersdorf musste man vor dem Saisonstart die Stirn runzeln, auch die Mehrheit der neutralen Zuschauer dachte vermutlich, dass die Punkteausbeute nach vier Runden in beiden Fällen weitaus bescheidener ausschauen könnte, als sie es nun tatsächlich tut.

Mistelbach hatte in allen vier Partien massiv starke Gegner vor der Brust, verlor aber nur gegen Stockerau. Die sieben Punkte sind vor allem der Heimstärke zuzuschreiben, wo nach Sierndorf nun auch Bad Vöslau punktelos heimgeschickt wurde. Die Offensive wird immer besser, jetzt gilt es nur noch, die Defensive in den Griff zu bekommen und die Fehler einzustellen.

Das ist beim SCW genau umgekehrt: Da stimmt die Defensive zumeist, nur vorne fehlen die Ideen. Wie im Spiel gegen Gloggnitz, in dem man trotz Überzahl am Ende den Kürzeren zog. Alles in allem ist aber auch bei der Schiesswald-Elf mit sechs Punkten alles im Lot, zumal man nach der katastrophalen Vorbereitung weitaus Schlimmeres erwartet hatte.