Der Name als Rettung

Wolkersdorf-Trainer Günter Schiesswald dachte im Herbst über einen Rücktritt nach – bei zwischendurch einem Punkt aus fünf Spielen wenig überraschend. Tatsächlich war auch im Umfeld des SCW ein leichtes Säbelrasseln wahrzunehmen, speziell vor dem Heimspiel gegen Korneuburg hatte man das Gefühl: es könnte das letzte sein.

Am Ende half dem Ex-Teamspieler, neben dem 1:1 in besagter Partie, das die Wende einleitete, wohl auch seine Reputation. Ein weniger namhafter Trainer wäre wohl abgelöst worden, aber einen Schiesswald setzt Wolkersdorf nach fünf Jahren nicht so leicht vor die Tür. Wenn, dann hätte er eher selbst gehen müssen.

Offenbar war es aber gar nicht schlecht, dass es noch eine zweite Chance gab. Elf Punkte aus den letzten fünf Spielen – unter anderem gegen Stockerau, Korneuburg und Mistelbach – waren das andere Extrem. Mit so einem Schnitt wärst du Erster.